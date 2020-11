Il "deserto" di San Gregorio Armeno - Le foto e il video

8 novembre 2020. Domenica. San Gregorio Armeno, la strada dei pastori per eccellenza. Deserte, o quasi, le botteghe. E pensare che negli anni scorsi, di questi tempi, non si riusciva neppure a camminare a piedi.

Oggi invece pochissima gente in giro e crollo degli affari per i commercianti. Qualcuno di loro ha parlato addirittura del 70-80% in meno.

Sulle bancarelle, comunque, il solito trionfo di statuine e personaggi, da quelli classici e immancabili, a quelli che fanno riferimento alla vita di tutti i giorni.

Questo il link per guardare il video con le immagini girate e pubblicate sul profilo Facebook del vostro cronista: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1754446438055461&id=100004703649107.

