Ancora un Sabato Santo diverso - VIDEO e FOTO

Da Toledo al Lungomare, passando per il Plebiscito. Per il secondo anno consecutivo un Sabato Santo "diverso" dal solito. Stavolta, però, un po' meno "diverso" da quello dello scorso anno. Con la speranza che sia davvero l'ultimo. Poca la gente in giro. Sulle facce e nei discorsi di tutti la delusione per la riconferma della zona rossa in Campania