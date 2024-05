Rissa al Vomero, il degrado di piazza Vanvitelli è quello dell'intera città

La violenta rissa a colpi di caschi e sedie in Piazza Vanvitelli a Napoli, nel quartiere Vomero, è la dimostrazione che quel che vado dicendo da anni è vero: la zona è completamente fuori controllo, come del resto tante altre zone di Napoli. Io il Vomero lo vivo da sempre, ogni giorno. Ci sono nato e cresciuto e continuo ad abitarci: chiunque fa quello che vuole, i controlli sono sporadici, insufficienti e poco risolutivi a causa di norme che favoriscono ogni giorno di più chi si vuole prendere, e si prende, la città. Vi siete mai fatti davvero un giro da quelle parti? Sapete il sabato sera, ma ormai anche il venerdì o il giovedì, che succede? Centinaia e centinaia di persone accatastate attorno a qualche bar che occupa spesso abusivamente strade e marciapiedi... sosta selvaggia di mezzi a due e quattro ruote sotto gli sguardi spesso poco vedenti delle Forze dell'ordine, queste ultime sottodimensionate e spesso delegittimate. Una piazza che dovrebbe essere trattata come un gioiello viene invece quotidianamente sporcata e violentata dai comportamenti incivili di tantissima gente. Ovvio che in un clima del genere ci possa scappare, e ci scappa, la rissa, ed è stata una fortuna che non ci sia scappato l'ennesimo morto frutto di una movida folle e forsennata in cui tutto è permesso a tutti. Ben venga il divertimento... tutti siamo stati ragazzi e ci siamo divertiti... ma si tornino a rispettare le regole, quelle poche regole di civile convivenza che ci sono ma che nessuno o quasi conosce e rispetta più.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco, lo so... ora mi attaccheranno i soliti noti, quelli che scrivono insultando e che sanno solo insultare scrivendo. Li conosco. Sono i napoletani che non sono degni di essere napoletani, quelli che di Napoli hanno solo un nome sulla carta d'identità nella riga del luogo di nascita. Quelli che conoscono solo la legge dell'imbroglio, ben diversa dall'arte di arrangiarsi, oppure la legge della sopraffazione, ben diversa da quella della gente civile. Quelli che tollerano tutto quello che è vietato. Quelli che parcheggiano in tripla fila e si innervosiscono se glielo fai notare dopo che ti hanno bloccato per mezz'ora. O quelle che "dottò... 'na cosa a piacere" e ti sfregiano la macchina se non hai quel piacere. Stavo scrivendo che sono stanco di lottare e denunciare tutto questo malcostume, ma ho appena visto una diretta dell'onorevole Francesco Emilio Borrelli, che da anni denuncia e lotta contro questa gentaglia che rema contro Napoli, e quindi ancora di più continuerò a denunciare.

Il degrado di Piazza Vanvitelli è quello di una città intera che piano piano, lentamente si stanno prendendo i delinquenti, napoletani o stranieri che siano. Andate a Piazza Garibaldi, andiamoci assieme nelle traverse là attorno, e vedrete che è peggio di quel che vi faccio vedere io. Molto peggio, e non solo là. Salviamo la città, finché siamo in tempo. I cialtroni, per usare il termine che usa Borrelli, sono e saranno sempre meno della gente perbene ed educata. Io questo voglio. Voglio vivere nel bene e nell'educazione. Ma è un'utopia. Purtroppo...