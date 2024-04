Rifiuti abbandonati proprio davanti a me: ecco perché (stavolta) non sono intervenuto Il racconto di quegli attimi

Ho visto personalmente chi ha abbandonato in strada questa sedia... Sono le 22.45 di lunedì sera, e sto facendo quattro passi a piedi dopo cena. Sono in via Enrico Alvino, e sento alle mie spalle due persone, probabilmente mamma quarantenne e figlio ventenne, trascinare la sedia e un grosso cartone verso le campane per la raccolta differenziata in via Solimena, nel civilissimo quartiere Vomero di Napoli. Mi faccio superare, e come avevo previsto i due abbandonano il tutto sul marciapiedi e vanno via, come se fosse la cosa più normale del mondo.

Adesso voi che mi leggete, specialmente voi che mi conoscete da tempo, starete pensando che io, come al solito, non mi sia fatto i fatti miei e che sia intervenuto e via dicendo. Beh... vi sbagliate... ho pensato alle tante altre volte che non mi sono fatto i fatti miei e ai pochi risultati ottenuti, purtroppo, e stavolta i fatti miei me li sono fatti, come probabilmente avreste fatto anche voi o la maggior parte di voi. In pochi secondi ho pensato che mi sarei "intossicato" la passeggiata, e che non ne valeva la pena, visto che già tante volte mi sono "intossicato" a vuoto.

Fine della storia. Poco prima avevo trovato rifiuti abbandonati in maniera selvaggia dai commercianti di Piazza Vanvitelli, auto in sosta doppia e vietata un po' dappertutto, ciclomotori in senso vietato o nelle isole pedonali. Avevo teoricamente l'imbarazzo della scelta su come rovinarmi quei quattro passi. Ho preferito raccontare, ma sono sicuro che la prossima volta i fatti miei non me li farò, state tranquilli.