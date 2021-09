"Qualcuno ripulisca quei cartelli stradali"

Degrado assoluto in via Beccadelli, ad Agnano: segnaletica sporca e invisibile

Anche questo, ma forse soprattutto questo, è degrado.

La segnaletica stradale in via Beccadelli, a Napoli, per chi viene da Agnano e va verso Fuorigrotta o Bagnoli, è in condizioni che definire ignobili è poco.

Da anni e anni a nessuno, ma proprio a nessuno, viene in mente di pulire quei cartelli imbrattati da escrementi di colombi, smog e polvere.

Le incrostazioni ormai hanno completamente coperto le indicazioni, e gli automobilisti sono talmente assuefatti che procedono a memoria e neppure fanno più caso a quel lerciume.

La solita domanda: cosa penserà il turista che per puro caso esce al casello della Tangenziale di Agnano e deve raggiungere il centro della città?

Degrado assoluto. Anche questo. Soprattutto questo.

"Pulite o sostituite quei cartelli stradali" è la richiesta di chi da quelle parti passa tutti i giorni.