La prima mattina dell'anno nuovo al Vomero | Foto e video

Una bella passeggiata.

È stato questo il regalo che hanno voluto concedersi tanti vomeresi come buon augurio per il nuovo anno.

Un anno che tutti sperano possa segnare il ritorno alla normalità, senza più mascherine e senza più distanziamenti.

E così in via Luca Giordano, via Bernini, Piazza Vanvitelli e nelle altre strade del quartiere collinare questa mattina si sono ritrovate tante persone che hanno anche beneficiato di un bellissimo sole che solo per pochi minuti ha lasciato il posto ad una breve pioggerellina.

Pochissimi i bar e le edicole aperte, chiuse le altre attività commerciali, in tanti si sono riversati al Carrefour di via Morghen aperto con il triplo della paga per i dipendenti, tutti volontari che hanno preferito rinunciare alla prima festa dell'anno in cambio di una retribuzione migliore.

Controlli discreti da parte delle forze dell'ordine: in giro pattuglie dei Carabinieri, della Polizia, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale.

Discreta anche la presenza di qualche artista di strada: senza alzare troppo il volume degli altoparlanti, hanno cercato di cominciare l'anno nuovo raccogliendo qualche spicciolo dai passanti.

