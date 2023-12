A San Gregorio Armeno il plastico dello scudetto da 15mila euro

A San Gregorio Armeno il plastico napoletano che celebra il terzo scudetto del Napoli costa 15.000 euro. Lo ha realizzato, in quattro mesi di lavoro, il Maestro Carmine Monticelli. Nella sua storica bottega ha riprodotto strade e persone che rappresentano anche un po' la sua vita in quello che lui definisce "plastico" ma che in realtà, visto anche il luogo in cui si trova, ben potrebbe essere chiamato "presepe napoletano". E così, sotto una splendida veduta di Napoli e del Vesuvio, trovano posto Maradona ma anche Oshimen e Kvaratskhelia, via Toledo e via Tribunali con sagome di vigili urbani e altre persone caratteristiche della zona. Alla fine la sorpresa, con la presenza della rappresentazione di una pizzeria, quella di Errico Porzio, altro simbolo ormai conosciutissimo della napoletanità e che al Maestro pastoraio farebbe piacere conoscere.

Il prezzo lo abbiamo scritto all'inizio e lo ripetiamo alla fine: 15.000 euro per portarsi a casa il plastico-presepe napoletano.