La Pignasecca si prepara al Natale col Covid (VIDEO)

Voglia di normalità alla Pignasecca in vista del Natale. In una delle zone più popolari della città fervono i preparativi per il cenone della Vigilia. La gente va in cerca degli ultimi regali e comincia a comprare già il pesce per evitare la folla dell'ultimo minuto. Un Natale diverso ma comunque nel rispetto della tradizione.

