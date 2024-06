Lo "spettacolo" dell'immondizia offerto ai turisti in arrivo a Napoli

In Piazza Garibaldi, proprio all'uscita della Stazione Centrale di Napoli, la raccolta differenziata non riesce proprio a decollare. Lo si capisce anche dal fatto che a nulla è servito eliminare i cassonetti posizionati all'esterno della Food Hall Napoli: molti residenti e commercianti continuano a gettare i rifiuti come se nulla fosse cambiato, e li lasciano a terra.

Lo "spettacolo" offerto ai numerosi turisti in arrivo a Napoli, quindi, non è certamente dei migliori, specialmente nelle ore serali.