La piazza buia: "Accendete le luci in piazza del Plebiscito"VIDEO

Non è un improvviso blackout a spegnere le luci in Piazza del Plebiscito... È proprio così... buio...sempre, e quando cala la sera i turisti e i napoletani restano a bocca aperta di fronte a tanta bellezza... oscurata. "Accendete le luci in Piazza del Plebiscito!", l'accorato appello di decine e decine di persone che passano e restano colpite dall'assenza pressoché totale di illuminazione nella piazza simbolo della città di Napoli.

Da anni, ormai, oltre alla difficoltà di guardare le bellezze del posto, dopo una certa ora diventa pericoloso anche semplicemente passeggiare in piazza senza il rischio di brutte cadute o pericolose distorsioni.