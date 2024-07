Parco chiuso e in condizioni disastrose ma continua a essere 'frequentato'

.Il parco è chiuso ma dentro ci entrano tutti.

Da mesi i giardinetti di via Ruoppolo, a Napoli, quartiere Vomero-Arenella, sono interdetti al pubblico per eterni e misteriosi lavori di manutenzione. I pericoli al suo interno sono tanti, tra buche profonde e materiale arrugginito, ma qualcuno ha allargato la cancellata in alcuni punti strategici e l'ingresso è assicurato a tutte le ore.

Speriamo che non si debba registrare nessun morto o ferito, anche perché in quel caso comincerebbe il solito scaricabarile riguardo alle responsabilità...

P.S.: nulla contro i bambini che giustamente vogliono giocare sull'altalena, ma il Parco, in queste condizioni, è davvero pericoloso.