Entrano nel parco Mascagna chiuso tra buche pericolose e fossi aperti: la nuova moda dei giovani

Da mesi il Parco Mascagna, al Vomero, è chiuso per lavori di riqualificazione, ma alcuni giovani abituali frequentatori non si sono dati per vinti ed hanno forzato, sulla destra dell'ingresso principale di via Ruoppolo, la cancellata di protezione per crearsi un accesso illegale. Certo, la voglia di giocare nei famosi "giardinetti" è tanta, e mentre i pensionati si sono adattati a giocare a carte all'esterno su dei tavolini che si sono portati da casa, i giovani hanno aggirato l'ostacolo a modo loro. Un modo, però, pericoloso, anche troppo, anche a causa della presenza, nel parco, di buche e fossi ancora aperti e profondi, e finirci dentro non sarebbe certo una bella esperienza.

Molti i residenti che hanno notato questi accessi rischiosi e si dichiarano preoccupati per le conseguenze che potrebbero avere. Nella foto si vede chiaramente un ragazzino giocare sull'altalena.