Parcheggi impossibili e dove trovarli: l'incredibile trovata a Castel dell'Ovo Forse un cicloveicolo, è comunque pesante ed è molto "particolare" sia stato posteggiato dove ritratto nell'immagine

La foto

No, vabbè... e non dite che me le vado a cercare le cose strane, ma spiegatemi che ci fa questo motorino parcheggiato tranquillamente sulla scogliera antistante Castel dell'Ovo...

Potrebbe pure essere un cicloveicolo, visto che non ha la targa, ma comunque è pesantissimo... e comunque là sotto non ci deve stare, punto e basta!