Il panorama "sporcato" dagli incivili

Immagini che fanno male e che fanno pure il giro del mondo.

Sono quelle del degrado e della vergogna davanti alla Chiesa di Sant'Antonio a Posillipo, dal cui spiazzale si gode uno dei panorami più belli della città di Napoli.

Gli incivili abbandonano a terra, davanti alle ringhiere, bottiglie, lattine, cartacce e altro al termine di incontri e feste.

Una vergogna assoluta, uno scempio che danneggia profondamente Napoli e i napoletani corretti e per bene che mai si sognerebbero, neppure lontanamente, di deturpare a quel modo una delle cosiddette "cartoline" della città.

Questa mattina (le immagini sono state girate il 17 agosto 2021) abbiamo dovuto spiegare noi stessi a due increduli turisti inglesi il motivo della presenza di quei rifiuti.

"Oh, my God" la risposta...

Ma, nel frattempo, avevano già scattato fotografie che sicuramente andranno in giro per il mondo e ci faranno fare non certo una bella figura...