La notte dei pescivendoli: lo spettacolo di Napoli (FOTO) Pescherie aperte tutta la notte per preparare il cenone di Capodanno

La notte dei pescivendoli 2023 a Napoli (foto Amitrano/NapoliToday)

Tanta gente a Porta Nolana per la nottata dei pescivendoli in vista del cenone di fine anno. Anche qui i prezzi sono aumentati rispetto agli anni passati, ma non come nel resto della città. La convenienza vale in particolare, ovviamente, per chi acquista grossi quantitativi di pesce e frutti di mare. Centinaia e centinaia le persone in fila per acquistare vongole, gamberoni e taratufi, ma anche telline, orate, triglie e chi più ne ha più ne metta.