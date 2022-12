La nottata dei pescivendoli a Porta Nolana: l'attesa per il cenone di fine anno | VIDEO

Tanta gente a Porta Nolana per la tradizionale "nottata" dei pescivendoli in vista del cenone dell'ultimo dell'anno. Migliaia di persone, napoletani e non solo, a caccia di vongole, lupini e cozze, ma anche di capitoni e anguille.

Classico anche il rito della pizza a portafoglio: 2 euro il prezzo, in aumento di ben cinquanta centesimi rispetto al costo dello scorso anno.