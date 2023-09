Piazza Garibaldi, lo spettacolo osceno dell'eterno mercato dei rifiuti

Venite con me... stavolta non a vedere le bellezze di Napoli... ma le sue anomalie. Qui sono in Piazza Garibaldi, e appena scesi dai treni della Stazione Centrale i turisti (ma non solo) si imbattono in questo spettacolo che definire osceno è poco... e cioè l'eterno mercato dei rifiuti. Immagini che ho girato alle 15.30 di domenica 3 settembre 2023.