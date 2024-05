Undici ragazzi morti nell'incidente del Melarancio: erano tutti sul lato sinistro del pullman La "parte sbagliata"

Che rabbia, che tristezza... e quanti occhi lucidi al Cinema La Perla di Napoli per la proiezione del documentario "Dalla parte sbagliata" per il BAGNOLI FILM FESTIVAL. La "parte sbagliata" è il lato sinistro del pullman sul quale si trovavano gli "Undici Fiori del Melarancio", e cioè gli undici ragazzi della scuola media Nicolardi di Napoli che morirono in un assurdo incidente stradale il 26 aprile del 1983, in una galleria vicino Firenze, mentre andavano in gita a Limone sul Garda. Nel documentario, la cui regia è di Luca Miniero ed è distribuito da Viola Film, i protagonisti sono i sopravvissuti che si ritrovano dopo 40 anni per un pranzo tutti assieme, e quella che sembrava essere una rimpatriata si trasforma ben presto in un viaggio nei ricordi per parlare, ricordare e piangere assieme i compagni morti. Miniero ha inserito nel racconto anche numerose testimonianze di persone che in qualche modo vissero da vicino quella tragica giornata, come alcuni soccorritori o giornalisti, oltre a riproporre i servizi dei telegiornali o della carta stampata dell'epoca. Stringe il cuore il racconto della signora Paola, la mamma di Alfredo Lombardo, uno dei ragazzi morti, che davanti alla telecamera apre la borsa con gli oggetti personali del figlio che le furono restituiti dalle Forze dell'ordine.

A tenere i contatti tra i compagni di scuola dei ragazzi morti è Daniela Lombardo, sorella di Alfredo, la quale, per un'assurda ironia della sorte, avrebbe festeggiato il compleanno proprio nel giorno della tragedia. I giovani che morirono nell’incidente si chiamavano Annalisa Di Girolamo, Eva De Cicco, Francesca Ielpo, Stefania Bianchi, Alfredo Lombardo, Alessandro Sturatti, Eduardo Aurino, Gianpaolo Cajati, Maurizio Autunno, Riccardo Pironti e Ruggiero Giancristofaro. I loro corpi riposano tutti assieme in una cappella appena all’inizio del “nuovissimo” cimitero di Poggioreale, meta di pellegrinaggio continuo anche da parte di sconosciuti. Da poco tempo ai ragazzi è stata dedicata una fioriera posizionata nei pressi della Chiesa della Rotonda, tra via San Giacomo dei Capri e via Undici Fiori del Melarancio, la strada a loro intitolata nel loro quartiere.