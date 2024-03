Mast e chef: avviato ristorante cedesi Dal 15 al 24 marzo Marco Lanzuise e Salvatore Turco tra gag e risate (amare) sul mondo del lavoro

I loro video sono virali sul web. Le vicissitudini di The Mast ('O màst, Don Pasquale, alias Marco Lanzuise) e Salvatore (l'operaio tuttofare, alias Salvatore Turco) sono una spietata satira sul mondo del lavoro. Ritardi nei pagamenti degli stipendi, turni di lavoro massacranti, assegni di famiglia non goduti e via dicendo: le storie di sfruttamento dei lavoratori vengono portate ovviamente all'esasperazione, ma c'è comunque tanta verità dietro i sorrisi e le risate che strappano le gag dei due attori partenopei che tornano al Teatro Totò di Napoli dal 15 al 24 marzo con una commedia ambientata nel mondo della ristorazione ("MasteChef") ricca di colpi di scena.

Assieme a Marco Lanzuise (che cura anche la regia) e Salvatore Turco in scena ci saranno anche Ida Anastasio, Anna D'Auria, Angela Russo e Ciro Palma, con la partecipazione di Massimo Salvetti.

Lanzuise e Turco sono molto seguiti sia sui social che in televisione, e sono apprezzati per la loro comicità mai volgare e sempre pungente.