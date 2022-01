MaraDonna: la "calciattrice" a teatro Il 25 e 26 gennaio alla Sala Assoli di Napoli una delle artiste di strada più acclamate da grandi e piccini per la sua abilità nel palleggio a ritmo di musica e non solo

Lucia Mallardi è MaraDonna.

Rigorosamente con due "n", ci mancherebbe...

Una vera e propria star tra gli artisti di strada quando si esibisce nelle vie principali di Napoli.

I suoi palleggi a ritmo di musica piacciono a tutti, grandi e piccini.

MaraDonna però è anche altro.

Lucia Mallardi è una calciattrice, e la potremo conoscere meglio a teatro, alla Sala Assoli, nel suo woman show autobiografico, che ripercorre in un viaggio ironico tra dialetti e lingue straniere, i suoi trascorsi. Ex calciatrice semi-professionista e artista, che ha portato in giro per il mondo il suo cappello ed il pallone, creando un dialogo tra due elementi apparentemente così distanti: il calcio come un’arte e l’arte come disciplina, sacrificio e passione, diventando oggi MARADONNA – “La CalciAttrice” a teatro.

La CalciAttrice

di e con Lucia Mallardi

regia Lucia Mallardi e Stefano Sarra

foto di Pino Montisci

25>26 gennaio ore 20:30 presso Sala Assoli, Napoli

>>> Info e prenotazioni 345 4679142 <<<

È possibile acquistare i biglietti degli spettacoli presso il botteghino di Sala Assoli a partire da 60 minuti prima dell'inizio dello spettacolo, presso i punti vendita Etes e online su https://www.etes.it/sale/calendar/83143/maradonna+-+la+calciattrice

Informazioni e biglietteria:

Sala Assoli – Vico Lungo Teatro Nuovo 110 Napoli

tel. 3454679142 (feriali 10-13 e 16-19)

info@casadelcontemporaneo.it

Metropolitana linea 1 – Fermata Toledo