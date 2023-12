A San Gregorio Armeno Maradona è ovunque: su ogni bancarella, in ogni bottega, in tutte le vetrine I prezzi? Per tutte le tasche, anche a partire da pochi euro

A San Gregorio Armeno, la strada dei pastori a Napoli, Diego Maradona è ovunque: su ogni bancarella, in ogni bottega, in tutte le vetrine. È davvero impressionante la quantità di statuine, piccole o grandi, medie o gigantesche, che raffigurano l'asso argentino. Un amore eterno per un calciatore che a Napoli, e non solo, è ancora oggi (e lo sarà probabilmente per sempre) considerato una sorta di divinità scesa dal cielo. Le foto che abbiamo scattato sono solamente una piccolissima testimonianza di quanto abbiamo scritto. Certo, tra tante statuine c'è quella che è venuta meglio e quella che a dire la verità neppure lontanamente ricorderebbe Diego, ma va sicuramente premiato l'impegno dei tanti che si sono cimentati nella rappresentazione dell'immagine di Maradona.

I prezzi? Per tutte le tasche, anche a partire da pochi euro, per portarsi a casa il "pastore" di Maradona.