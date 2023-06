Ecco la lavanderia più "azzurra" di Napoli

foto di Mario Amitrano

In via Pietro Castellino, a Napoli, la lavanderia più "azzurra" della città: è quella di Rosaria Marcone. Oltre a mettere bandiere e striscioni dentro e fuori il negozio, la signora Rosaria, che indossa sul lavoro una maglietta celebrativa della vittoria degli uomini di Spalletti, ha fatto preparare dal suo fornitore di fiducia anche le nuove confezioni in plastica per avvolgere i capi lavati e stirati con l'immagine di Maradona e del terzo scudetto.

Passione azzurra anche la sua! Rosaria, che è cresciuta proprio dalle parti del Murales di Maradona, ai Quartieri Spagnoli, ha regalato ad alcuni bambini del quartiere anche delle piccole bandiere del Napoli in occasione della matematica certezza del terzo scudetto.