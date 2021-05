La "normalità" ritrovata costa 1 euro

Un euro per la felicità.

Potrebbe essere il titolo del "film" andato in onda nella prima domenica "gialla" per la Campania alla Mostra d'Oltremare di Napoli, dove centinaia di persone si sono ritrovate per tentare di cominciare a ritrovare un pizzico di normalità dopo mesi e mesi di restrizioni.

Un euro per la felicità perchè è solo un euro il costo del biglietto di accesso alla Mostra, e gli enormi spazi a disposizione permettono a tutti di passare una giornata tranquilla, in sicurezza e all'aria aperta.

Tanti i bambini, i ragazzi, le coppie di fidanzati, le famiglie.

Finalmente si sono rivisti palloni e biciclette, e in tanti ne hanno approfittato per stendersi al sole e godersi la prima tintarella della stagione.

I cancelli della Mostra sono aperti fino alle 19.30.

