Il mercato dei rifiuti sempre attivo

Il mercatino dei rifiuti alle spalle di Porta Nolana, a Napoli, a due passi da Piazza Garibaldi e dalla Stazione Centrale, è sempre attivo, giorno e notte, pandemia o non pandemia.

Qualcuno andrà mai a controllare da quelle parti se la gente ha o meno il Green Pass?

Abbiamo girato queste immagini alle 17 di domenica 25 luglio 2021, ma potrebbero essere state girate in un qualsiasi giorno di un qualsiasi mese di un qualsiasi anno...

La zona di Porta Nolana non è l'unica ad essere interessata da questo triste "spettacolo". Rifiuti in vendita, infatti, anche in via Poerio e in Piazza Garibaldi.

Più volte i turisti hanno immortalato scene di degrado che hanno fatto il giro del mondo.

Inutili, o quasi, gli interventi della Polizia Municipale, le cui pattuglie spesso non riescono neppure più a fare da deterrente.

