Il mercato dei rifiuti in Piazza Garibaldi

Il "mercato dei rifiuti" a Piazza Garibaldi e dintorni non si ferma mai.

Per chi vende e chi compra da quelle parti non esiste nessuna zona: rossa, gialla o arancione, poco cambia...

Pressoché inutili gli interventi, comunque quotidiani e numerosi, delle forze dell'ordine: scacciati da una parte, gli ambulanti si ripresentano dall'altra.

Una sorta di mercato della disperazione, nel quale i disperati sono sia quelli che vendono sia quelli che comprano.

Se a tutto ciò aggiungiamo il mancato rispetto di qualsiasi norma anti-covid, dall'obbligo della mascherina a quello del divieto di assembramento, si capisce bene che il contrasto al mercato dei rifiuti non può e non deve essere in alcun modo abbandonato.

Gallery