Il lento ritorno alla normalità

Era ora...

Un sabato qualunque, quasi a parafrasare un vecchio successo di Sergio Caputo.

È il sabato "normale" in giro per il Vomero ma anche per gli altri quartieri della città.

Complice la bella giornata, nelle vie principali del quartiere si sono rivisti numerosi artisti di strada, venditori di palloncini per i più piccoli, ambulanti di ogni genere e tanta gente seduta ai tavolini dei tanti bar.

Grande compostezza in giro per via Luca Giordano, via Scarlatti, via Enrico Alvino, tanto per citare qualcuna delle strade più frequentate del quartiere collinare.

Presenti sul posto anche alcune pattuglie delle forze dell'ordine, ma nessun problema di rilievo da segnalare: rispettate le principali norme dai tantissimi passanti, tutti quanti in cerca di una vera "normalità".

