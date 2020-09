Il grande cuore di Gigi D'Alessio

Gigi D'Alessio non si smentisce mai. Il suo gran cuore non lo tradisce, anzi. Sul suo profilo instagram pubblica un video nel quale si fa riprendere mentre è intento a firmare le copie del suo ultimo cd, ed Enrico, un suo fan, gli scrive che sta vivendo un periodo molto brutto dal punto di vista economico e che non potrà comprare il disco. Sposato e con figli, l'uomo confessa di essere tornato a vivere a casa della mamma proprio a causa della mancanza di soldi. D'Alessio legge, si commuove e gli risponde: "Enrico, scrivimi in privato il tuo indirizzo. Il cd te lo regalo io perché sei un grande uomo". E il profilo instagram del cantante impazzisce di like...

