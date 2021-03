Il cordoglio per la morte del Preside Sanna

Gianfranco Sanna era l'amatissimo Preside del Liceo "Mazzini" a Napoli.

È morto a 59 anni a causa di un brutto male contro il quale lottava da tempo.

Sul portone dell'Istituto, in via Solimena al Vomero, fiori e messaggi di affetto lasciati da colleghi, alunni ed ex alunni.

Cordoglio sui social, dove Sanna è stato ricordato per la sua disponibilità, il senso di protezione nei confronti di alunni, docenti e collaboratori, la sua preparazione, la sua umanità e per lo splendido sorriso che riusciva a sfoderare in qualsiasi circostanza, pur mantenendo ferma la sua autorevolezza.

