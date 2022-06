Gigi D'Alessio: trionfo anche per il pubblico non pagante arrampicato sulle transenne

Il concerto di Gigi D'Alessio in Piazza del Plebiscito è stato un trionfo dappertutto. Ascolti record in televisione su Rai1, tutto esaurito per il pubblico pagante, e tutto esaurito anche per il pubblico non pagante. E sì, perchè sono stati in centinaia i giovani che si sono radunati all'esterno della piazza e hanno ballato e cantato a squarciagola ascoltando la musica del Gigi nazionale e cercando di catturare qualche immagine dai maxischermi installati attorno al palco.

Certo, ovviamente chi ha pagato il biglietto è riuscito a godersi lo spettacolo nel migliore dei modi, ma anche chi, per scelta o per necessità non ha potuto comprarlo, ha trascorso una serata altrettanto magica: tantissimi i ragazzi che si sono letteralmente accomodati sui propri motorini usati come poltroncine e fino a Piazza Trieste e Trento hanno riempito tutte le strade limitrofe ballando e cantando.