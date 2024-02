Basta polemiche su Geolier, meglio secondo che ultimo tra gli ultimi

Facile salire adesso sul carro vincente di Geolier. Lo stanno facendo in tanti, anche qualche "insospettabile" o qualcuno che frettolosamente ha fatto dietro-front rispetto a quanto detto o scritto appena pochi giorni fa. Io non ho mai adottato questa tecnica. Preferisco alzare chi cade da cavallo piuttosto che salirci sopra dopo il traguardo. Non conoscevo Geolier prima del festival, e ho avuto un pugno nello stomaco leggendo il testo della sua canzone prima dell'esecuzione dal vivo. Non mi riconoscevo in quel modo di scrivere e non mi ci riconosco adesso. Dopo tutte queste premesse sono però contento del suo piazzamento in classifica. Un secondo posto non è mai da buttare. Vuol dire che meglio di te ha fatto solamente una persona, in questo caso Angelina Mango. Anche per questo trovo assurde, fuori luogo e inutili le polemiche sul presunto televoto truccato oppure nei confronti della giuria dei giornalisti. Anche in passato, con cantanti di vario genere, fama e provenienza, il sistema del televoto andava in tilt, senza registrare tantissime telefonate, eppure mai si è alzato tutto il polverone che hanno sollevato i miei concittadini stanotte. È tutto il sistema di votazione che è sbagliato, anche perchè il bacino di voti potenziali di un cantante di Napoli è per forza di cose superiore a quello di un cantante di un piccolo paese di una piccola regione.

Non so quale potrebbe essere il modo migliore per eleggere la canzone vincitrice, ma una giuria di qualità, composta cioè da maestri di musica, direttori di orchestra, cantanti, esperti musicali, assieme ad una casuale rappresentanza del pubblico televisivo di tutte le fasce di età, non sarebbe una brutta idea. Ciò detto, mi piacerebbe che le polemiche finissero qui, e che chi sta soffiando sul fuoco dell'imbroglio e del presunto ostracismo nei nostri confronti si ravveda: Geolier è arrivato secondo, non ultimo tra gli ultimi.