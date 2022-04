Come ieri file chilometriche per entrare anche oggi alla Mostra d'Oltremare al Comicon, attesissimo evento ricco di cosplayer, appassionati di fumetti, di videogiochi, di film, di musica, che mancava, causa Covid, da tre anni.

Non mancano i semplici curiosi in questa bella giornata di sole con il caldo che ha sorpreso un po' tutti. C'è anche chi ne approfita per vendere alle persone in fila bibite e mascherine.