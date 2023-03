Nostalgia canaglia alla Fiera del Baratto e dell'Usato|FOTO Appuntamento fisso per collezionisti e appassionati

Fiera del Baratto e dell'Usato (Foto di Mario Amitrano)

Tanta gente, come sempre, alla Fiera del Baratto e dell'Usato alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Giunta ormai alla 51^ edizione, la manifestazione è diventata ormai un appuntamento fisso per appassionati e collezionisti del genere. 5 euro il costo del biglietto di ingresso (apertura fino alle 20 di domenica 26 marzo) per un viaggio tra ricordi ed emozioni. Nei vari stand allestiti, infatti, la nostalgia la fa da padrona, tra vecchi fumetti e dischi ormai introvabili, passando per vestiti e scarpe, modellini, locandine cinematografiche (alla Fiera c'è il "re" indiscusso del settore l'ultraottantenne Alberto Bruno), giradischi, giocattoli e radio d'epoca.

Non manca il tocco calcistico, ovviamente, e qualcuno, invece che un tuffo nel passato, ha fatto un salto nel futuro, realizzando una prima pagina di giornale celebrativa del terzo scudetto del Napoli ormai alle porte.