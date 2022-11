Fiera del Baratto e dell'Usato: un successo come sempre|FOTO E VIDEO

Tra giornaletti, dischi e locandine cinematografiche, passando per scarpe, borse e vestiti oppure pupazzetti, giochi e gioielli, come sempre, c'era di tutto e di più

Un trionfo, come sempre, l'ennesima edizione della Fiera del Baratto e dell'Usato, a Napoli, nei padiglioni della Mostra d'Oltremare. Giunta ormai all'importante traguardo della 50^ edizione, la manifestazione ha attirato migliaia di appassionati, collezionisti o semplici curiosi, che ne hanno approfittato per un nostalgico tuffo nel passato. "Non bisogna mai buttare nulla... anche l'oggetto più inutile può sempre valere qualcosa", ha detto al vostro cronista un espositore di giornali antichi e ingialliti che celebravano i trionfi tricolori del Napoli di Maradona.

Tra giornaletti, dischi e locandine cinematografiche, passando per scarpe, borse e vestiti oppure pupazzetti, giochi e gioielli, alla Fiera del Baratto c'era, come sempre, di tutto e di più.