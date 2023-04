"Maradona 'scende' dal cielo e porta il terzo scudetto": emozionante striscione all'Arenella

Un giorno, all'improvviso, comparve lui... il mito... Diego Armando Maradona "scende" dal cielo e porta il terzo scudetto al Napoli. Siamo in via san Giacomo dei Capri. L'enorme striscione è costato attorno ai 400 euro ai numerosi tifosi della zona che lo hanno commissionato. Loro stessi, poi, lo hanno posizionato sulla facciata laterale di uno dei palazzi nei pressi di una nota pasticceria della strada e della Chiesa della Rotonda. Lo scudetto si avvicina, aumenta la "febbre" dei sostenitori azzurri, aumenta anche la voglia di stupire, di meravigliare, di emozionare. In questo caso l'emozione è davvero tanta, sia per la grandezza dello striscione, sia per ciò che vuole rappresentare. Tantissimi i passanti che non resistono e scattano foto su foto all'immagine di Maradona che quasi scende dal cielo a benedire il trionfo azzurro.