Venite con me sulle giostre dell'Edenlandia: 20 minuti nel parco divertimenti Amarcord e non solo

Venite con me sulle giostre dell'Edenlandia. 20 minuti la sera di Pasquetta in giro nello storico parco divertimenti di Napoli pieno di gente. Durante la passeggiata, quasi all'inizio, incontro anche Gianluca Vorzillo, il patròn del parco, che vi saluta. Angolo amarcord con il trenino, con Dumbo e con il palco che qualche anno fa era il regno di Cirillino, il clown più amato dai bambini, ora su Rai2 con Fiorello. E poi un giro completo su una delle attrazioni più adrenaliniche del parco (ma non per me...), con il parere finale dei ragazzi. Venite, salite sulle giostre assieme a me, non si paga nè a guardare nè ad entrare (si pagano le attrazioni, da 2 euro in poi).