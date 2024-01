Due mariti per un bebè

Uno spettacolo stupendo, una commedia bellissima, una storia ricca di colpi di scena. Al Teatro Totò di Napoli si ride ininterrottamente per due ore di seguito alla rappresentazione di "Due mariti per un bebè", scritta da Rosario Verde e Marco Lanzuise.

Tutti strepitosi gli attori: bravissimi Davide Ferri, lo stesso Rosario Verde (funambolico interprete di due personaggi) e Giancarlo De Simone nei ruoli maschili, e poi le splendide e bravissime Paola Bocchetti, Natalia Cretella ed Emma Ciotola nei ruoli femminili.

La trama è ricca di equivoci e colpi di scena, con un finale spettacolare: è la storia di un imprenditore (Rosario Verde) che a causa del fallimento della sua società è costretto a chiedere ospitalità al fratello (Davide Ferri) assieme alla bella moglie (Paola Bocchetti) e all'onnipresente suocera (Emma Ciotola). Il casuale incontro con un altro imprenditore (Giancarlo De Simone) rivoluzionerà la scena anche con l'arrivo in casa di una "racchia" impressionante (Natalia Cretella, che in effetti è tutt'altro che "racchia").

Gaetano Liguori il regista di una commedia da vedere a tutti i costi.

Queste le prossime date:

Venerdì 19 gennaio ore 21.00

Sabato 20 gennaio ore 17.30

Sabato 20 gennaio ore 21.00

Domenica 21 gennaio ore 18.00

Il Teatro Totò si trova a Napoli, in via Frediano Cavara 12, una traversa di via Foria, nei pressi di Piazza Carlo III.