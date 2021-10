Da ieri sera migliaia di persone senz'acqua all'Arenella Scarne risposte dopo lunghissime attese dal call center ABC

Ore e ore senz'acqua all'Arenella per migliaia di cittadini che da ieri sera hanno avuto la brutta sorpresa di vedere i propri rubinetti a secco.

Da via San Giacomo dei Capri, passando per via Saverio Altamura, via Simone Martini e via E.A.Mario, l'acqua è mancata all'improvviso a causa di un danno alle tubature. Lavori in corso per il ripristino all'altezza del civico 99 di via San Giacomo dei Capri.

Uno scarno comunicato di ABC su Facebook ha mandato letteralmente in bestia decine e decine di utenti inferociti e arrabbiati anche per le scarne risposte avute dal call center dell'azienda.

Nessuna certezza sull'orario di ripristino del servizio.

Non è il primo caso di interruzione improvvisa della distribuzione dell'acqua in città.

Anche via Palizzi, al Vomero, e Viale Margherita, a Ponticelli, hanno cominciato la domenica senz'acqua.

AGGIORNAMENTO

Primi accenni di ritorno dell'acqua attorno alle ore 11.