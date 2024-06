Copri-aiuole mettono a rischio l'incolumità dei passanti

Da mesi in via Luca Giordano, nel cuore del Vomero, alcuni copri-aiuole mettono a rischio l'incolumità dei passanti. Uno, in particolare, quello in foto, preoccupa più degli altri, essendo molto rialzato rispetto alla sede stradale: ci si augura che nessuno ci possa inciampare, visto che il malcapitato o la malcapitata di turno potrebbe farsi davvero molto male.

Una dozzina di giorni fa, con un messaggio da privato cittadino tramite social, chi scrive ha sottoposto la questione al Presidente della Circoscrizione Vomero-Arenella, Clementina Cozzolino, chiedendole di intervenire ed ottenendo una risposta affermativa. Ovvio che le problematiche del territorio siano tante, e quindi non possiamo far altro che restare in attesa, sperando che questa segnalazione possa servire anche a chi legge, in modo che, passando da quelle parti, presti più attenzione e non vada ad inciampare in quel "maledetto" copri-aiuola.