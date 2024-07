A Napoli è Natale anche d'estate. Spuntano le statuette di Geolier e Conte a San Gregorio Armeno

A San Gregorio Armeno, la stradina dei pastori di Napoli, famosa in tutto il mondo, è sempre Natale, anche nel torrido mese di luglio. Tanti i turisti a caccia di statuette, anche se ovviamente non c'è la folla del periodo natalizio. Gettonatissima quella di Antonio Conte, il nuovo tecnico del Napoli, anche se non proprio riuscitissima nella somiglianza. Sempre molto richiesta l'immagine di Diego Armando Maradona e spunta Geolier.