Il cartello stradale imbrattato che fa il giro del mondo nelle foto dei turisti (FOTO)

Più di 100 posti auto per parcheggiare in uno dei posti più panoramici di Napoli, proprio a ridosso del Maschio Angioino. Eppure, il parcheggio "Spalti" di ANM viene indicato da un segnale stradale da tempo ridotto in condizioni che definire pessime è un eufemismo. Turisti e napoletani in cerca del tanto desiderato posto auto si imbattono in un cartello coperto da adesivi e scritte di ogni genere, come vedete dall'inequivocabile foto. Un'immagine pessima che viene anche riprodotta nelle centinaia e centinaia di foto scattate dai turisti per immortalarsi davanti al castello.

Fotografie che, anche involontariamente, fanno il giro del mondo. Sono tanti i segnali stradali in città vandalizzati e quasi illeggibili. Una pessima abitudine purtroppo dilagante in tutta la città e raramente, se non quasi mai, sanzionata. Roba di poco conto? Chissà, ma non sarebbe una brutta idea sostituire almeno quel cartello del parcheggio comunale sotto gli spalti del Maschio Angioino con uno nuovo e pulito.