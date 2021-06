Alla Borsa Mediterranea del Turismo la star dei viaggi Andrea Vento

Chi non conosce Andrea Vento? Sì, proprio lui. Quello dei viaggi a Dubai? Sì, l'imprenditore partenopeo, 43 anni, che da Ponticelli, il suo quartiere, ha spiccato il volo, letteralmente parlando, verso le mete più belle del pianeta e ha raggiunto una popolarità notevolissima, grazie anche all'aiuto dei social, dove è seguitissimo.

Lo abbiamo incontrato alla BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo che si è tenuta alla Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta.

Gentilissimo, cordiale e disponibile, una vera e propria "star" nell'ambiente. Tanta le gente che ha raggiunto la Fiera solo per farsi una foto assieme a lui. Le dirette di Andrea da Dubai (e non solo, ovviamente) sono ormai dei veri e propri "must".

E Andrea Vento non ha fatto mancare i suoi personali saluti ai lettori di NapoliToday.

