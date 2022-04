Boom di turisti a Napoli, lungomare stracolmo: ristoranti e locali presi d'assalto

Lungomare stracolmo di gente per questa Pasqua partenopea così diversa da quelle degli ultimi anni...Un fiume di persone ha letteralmente invaso via Caracciolo, via Partenope e tutte le strade vicine al mare. Ristoranti e locali presi d'assalto. Sole e vento forte per le migliaia di persone che hanno festeggiato la Pasqua a Napoli. Tantissimi i turisti, molti dei quali stranieri a caccia delle bellezze partenopee.

La tristezza per la chiusura di Castel dell'Ovo mitigata dalla presenza di tantissimi altri luoghi da visitare.