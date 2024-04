"I bastardi di Aniello Falcone"

Due ore di risate a crepapelle, come al solito, al Teatro Totò di Napoli dal 26 aprile al 5 maggio con "I bastardi di Aniello Falcone", la commedia che vede in scena la Compagnia Stabile del teatro che ha ormai abituato gli spettatori a non pentirsi mai dei soldi spesi per acquistare i biglietti.

Rosario Verde, Davide Ferri, Natalia Cretella, Paola Bocchetti, Emma Ciotola, Giancarlo De Simone, Franco Pica, Mariano Daniele, Rossella Russo ed Edoardo Guadagno gli interpreti di quella che è la storia di un cinquantenne, le due sue amanti e i loro mariti (un poliziotto e un boss) in un intreccio di colpi di scena, equivoci e un finale tutto da vedere.