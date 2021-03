Artisti di strada e voglia di normalità

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un sabato un po' triste, al Vomero, in vista del passaggio della Campania in zona rossa previsto da lunedì 8 marzo.

Triste, ovviamente, tra virgolette, dal momento che le restrizioni saranno ovviamente e sicuramente temporanee.

La zona rossa, del resto, l'abbiamo già vissuta tra novembre e dicembre.

Tanti gli artisti di strada ad allietare la passeggiata della gente che non ha affollato eccessivamente le vie principali del quartiere, e cioè via Scarlatti e via Luca Giordano.

Il duo Ascapece e il gruppo de La Terza Classe per i più grandi, ma anche il mago e il giocoliere per i bambini sono state le "attrazioni" più gettonate.

