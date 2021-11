Aestetica 2021. Tante foto (e un video) dalla fiera della bellezza. Alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Entrare brutti e uscire belli? Chissà...

Entrare brutti ed uscire belli?

Si può...forse...

Ad Aestetica 2021, alla Mostra d'Oltremare di Napoli, fino a lunedì 8 novembre 2021.

Tantissima gente per la 24^ edizione della seguitissima manifestazione.

Dopo la pausa-covid è finalmente ora di dire "stop alle mascherine, sì alle maschere di bellezza".

Questo il messaggio con cui gli organizzatori, guidati da Emilio Marzoli, hanno accolto le migliaia di visitatori.

Bellezza esteriore, certo, ma anche con un occhio a quella interiore, specialmente per riprendersi anche psicologicamente dai danni provocati dalla pandemia.

In giro per i padiglioni della Mostra ce n'è davvero per tutti i gusti. Unghie, ciglia e sopracciglia tra le star della manifestazione, ma tanto spazio anche a capelli, massaggi, trucco, parrucco e tutto ciò che fa relax.

