A Villa Fernandes “Volti di pace“

A villa Fernandes di Portici (ore 18:00 - via Diaz 144) si è inaugurata una mostra di Roberto Dentice dal titolo “volti di pace“. La mostra ci pone interessanti quesiti di grande attualità. Due in particolare: l’uso e le potenzialità dell’intelligenza artificiale, il destino dell’umanità nella fragile visione della pace. Difatti la mostra in cui R. Dentice tratta dei due argomenti che stanno rendendo questa torrida estate ancora più rovente. L’artista tecnologo sembra ben muoversi tra le pieghe di una tecnologia ancora acerba, esprimendo immagini di impatto e raffinata bellezza. La visione di opere d’arte di questo genere mostra anche la necessità di ridefinire nuovi concetti sull’arte. Difatti l’arte intesa nel suo significato Deve essere riconsiderata e trasportata nei solchi dell’attualità. L’arte diviene sempre più intellettuale e meno manuale. Temi questi che si riaffacciano ad ogni cambiamento dei tempi e delle tecnologie. Oggi, l’arte va vista nella capacità di modellare plasticamente concetti intellettuali che vanno resi materici attraverso gli strumenti dell’immateriale. L’uso della parola, scritta o verbale, riacquista potenza attraverso le sfumature che l’artista sa cogliere e proporre al media digitale.

Se cogliamo gli effetti sulle tele di R. Dentice, la partita sembrerebbe volgere verso il meglio, mostrando nel contempo l’infinite possibilità della “macchina“ e l’estrema sensibilità dell’uomo. Sarà così?

In questi giorni ci arrivano notizie contrastanti, come il primo combattimento aereo tra macchine. Esaltazione degli intuiti hollywoodiani, o macabra messa in scena un delirio autodistruttivo che la società umana esprime, purtroppo anche in questo caso, nelle sue peggiori possibilità. La mostra è dunque un messaggio sulla pace in controtendenza, che ci fa ben sperare. Una pennellata calda in un cielo gelido, che sembra volerci guidare verso gli aspetti migliori dell’animo umano. Da questo punto di vista l’intelligenza artificiale, sembra divenire davvero “intelligente”. Sarà davvero così o stiamo vivendo a livello tecnologico il declino della razza umana, messa a totale rischio da quella che in realtà è solo una stupidità artificiale, ma sempre ben connessa con la peggiore indole umana. Comunque, visto l’esito incerto della partita, non parlerei mai di i realtà virtuale, ma di “realtà ingannevole”. Se queste tecnologie saranno davvero intelligenti, come vuole mostrarci R. Dentice, lo scopriremo comunque nei prossimi anni. Oggi ci godiamo una bella mostra di una nuova avanguardia artistica che i cittadini proveranno visitare solo fino al 18/07/2024.