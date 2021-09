Dal Diario del “cittadino responsabile” Gennaro Posso

Manca poco, lo sapevamo tutti, e forse per questo siamo così eccitati e felici. Abbiamo aspettato tanto e tra poco molti dei nostri problemi saranno finalmente risolti. Quante novità in meno di cinque lustri! Mai l’umanità ha visto modificare le sue aspettative e il suo stile di vita in maniera così radicale. Le emittenti lo hanno ripetuto continuamente… giorno e notte. Sarà la più grande rivoluzione dopo l’invenzione della ruota. Un giorno potrò dire: c’ero anch’io… ho preso parte a questa grande rivoluzione! Finalmente la mozione è passata. Il governo di U.P.N. (Unità Programmatica Nazionale) ci ha evitato anche quegli assurdi teatrini politici utili solo alle caste. Questa volta tutti sono d’accordo: imprenditori, intellettuali, operai, professionisti, studenti, disoccupati, contadini, artisti, casalinghe, religiosi… tutti! Il progetto del nostro illuminato premier, aprendo con la D.A. (Democrazia Attuativa), ha aperto le porte ad una nuova era! Nulla è più democratica della piattaforma A.S.T.R.A. (Azienda Sicurezza Totale Reti Amministrative). Solo da oggi è consentito a tutti di votare comodamente da casa o da ovunque si trovino. I risultati? Compaiono immediatamente… massima trasparenza! Questa volta il voto era risultato quanto mai chiaro! Da oggi il governo può iniziare l’operazione di evoluzione fisica e mentale tanto promessa! L’Italia è stata tra le prime nazioni europee a utilizzare la nuova tecnologia digitale per permettere ai cittadini di votare attraverso la smart tv. Un’altra eccellenza italiana! A pensare che tutto era iniziato dopo la delegittimazione dei patiti tradizionali. Grazie alla rivoluzione culturale del movimento 7 Sfere la democrazia diretta ha trionfato! E sì, questo va riconosciuto… senza di loro la sinistra, la destra, i sindacati, il centro democratico, gli estremisti storici, non avrebbero costituito il Gruppo di Intesa Nazionale. Certo qualche dissidente c’è, ma a guardare con attenzione sono individui instabili, inclini all’emarginazione e con livelli di istruzione alquanto bassi. Nessuno si offenda, ma a dirla come il nostro Presidente, sono dei veri e propri trogloditi egoisti. D'altronde non vivrebbero in quartieri privi di servizi di trasporto pubblico e senza i minimi requisiti di rispetto dell’igiene pubblica: loro si definiscono liberi… ma di che libertà parlano visto che non possono nemmeno muoversi sprovvisti come sono di identità digitale certificata e passaporto di conformità allo standard sanitario italiano? Fottuti anarchici ignoranti… questo sono, niente di più. Io non gli vorrei mai nel giardino di casa mia! Animali… poco più di animali! Non è possibile che oggi, in una società civile e progredita vi siano esseri umani che non aderiscono al credo di “Scienza Sublime” (S.S.). Ma non prendetemi per razzista… non è un problema di razze, ma di logica. Certo perché, a ben guardare, qualche problema del sistema cognitivo devono averlo… lo dicono anche le ultime ricerche effettuate dalle Università Consociate. E nessuno credo, almeno questo, possa essere tanto idiota da contraddire la scienza ufficiale… Poi mi chiedo: se mai vi fosse stato qualcosa di poco chiaro, gli strumenti istituzionali presenti prima della grande rivoluzione culturale e finanche la Chiesa, avrebbe avuto da ridire… o sbaglio? No, invece è solo che sono degli esaltati… Si agitano con storia dei diritti calpestati, del diritto naturale di ogni essere umano… Fortunatamente non fa ridere più nemmeno una mosca… Il diritto di fare quello che si vuole e decidere sui temi sanitari individualmente… E no! La tua libertà finisce quando puoi recare danni alla società! Egoisti… si, certo, egoisti della peggiore specie! E cosa avrei dovuto dire io? Nessun uomo si farebbe tagliare le palle… ops! Perdonate il lessico volgare: le gonadi. Almeno se non per un buon motivo! Io l’ho accettato di buongrado perché mi hanno ben spiegato che la mia anomalia genetica avrebbe potuto causare gravi danni alla nostra società evoluta. Mi hanno fatto vedere una ricostruzione digitale della proiezione dei danni sulle prossime generazioni… Bambini nati con evidenti difetti alla pigmentazione della pelle. Questo io non lo voglio di certo… Le mie difficoltà psicologiche le ho superate grazie al supporto messo a disposizione per chi è oggetto di “de-abilitazione demografica”. Posso dirvi la verità? Un po’ la cosa mi secca, ma ho voluto dimostrare alla società cos’è il vero spirito di sacrificio, e cosa deve fare un cittadino devoto al Governo del suo Paese. Io l’ho fatto con sincero altruismo e autentica fede nel progetto del Premier. Oggi posso dire di aver fatto bene, di aver visto lungo. Certo, sono stato anche premiato! Quale altro Stato avrebbe fatto tanto per me,,, come l’impegno a non licenziarmi e il diritto a ruoli dirigenziali? Certo chi come me ha un temperamento forte e fiero ha diritto ad avere una carriera adeguata! Il Premier me lo ha riconosciuto con una bellissima lettera e l’attuazione del programma “felice libertà” appositamente predisposto per le mie esigenze: come conosceva le mie esigenze? Ovviamente grazie ai dati raccolti dai partener commerciali del Governo sulla rete. Pensate che il mese dopo l’intervento di correzione mi è arrivata una rivista sulla pesca… conoscevano anche i miei hobby! Mi volevano coccolare un po’… e che c’è di male? A pensare che tutto è iniziato con una pandemia… mia madre l’ha vissuta: era il 2020. Già allora ci furono una serie di contestazioni, ma poi tutto andò per il meglio… Fu allora che guadagnammo il diritto alla vera sanità! Gli fu fatta terra bruciata: non gli fu consentito nemmeno di lavorare a quei dissidenti! Guardo con estrema ammirazione gli uomini politici di quel tempo: politici di grande spessore e … autentici patrioti! Senza di loro la nostra società sarebbe inquinata proprio da quegli anarchici che, lo dice la scienza, sono la riprova di caratteri genetici emergenti caratteristici delle popolazioni primitive. Comunque è bene ciò che finisce bene! Ormai non mi resta che aspettare fiducioso il mio turno… Finalmente riceverò anch’io il mio potenziamento. Gli scienziati, i veri padri di questa patria, lo hanno definito “ibridazione”... ma questa parola non rende giustizia a tanto impegno civico. Con questo grande progetto avremo tre risultati complessivi:

1. elimineremo i delinquenti;

2. acquisiremo maggiore forza “meccanica” e vigore mentale;

3. aumenterà il PIL nazionale di almeno 3 punti!

L’innesto di “completamenti funzionali” e, badate bene… non chiamateli protesi, permetteranno di eseguire senza sofferenza lavori gravosi. Ovviamente le associazioni di imprenditori e di industriali si sono rese disponibili ad assumersi parte delle spese. Su questo è intervenuto il capo dello Stato: “È una questione di giustizia e trasparenza amministrativa”. Certo che quando vuole gliele sa cantare di tutti i colori! È giusto che lo dica pubblicamente: il premier mi piace! Buoni sì, scemi no…

Devo dire che quello che aspetto di più per il “mio completamento” è l’impianto “ToRete”! Pensate… sarò connesso a un sistema capace di correggere eventuali comportamenti anomali! La sera potrò andare al ristorante con gli amici e bere quanto voglio! Ho visto i test… non barcollerò, non darò fastidia a nessuno e principalmente, una volta connessomi con l’auto potrò guidare senza paura di incidenti! La libertà? Pensate che verranno eliminati persino i test sull’alcol e sull’uso delle droghe alla guida… Se poi avrò qualche “relazione galante”, nessun problema. Tutto sarà registrato e nessuna, e dico nessuna potrà dire di essere stata violentata! Mio padre e mia madre mi hanno detto che gli avi lo avrebbero visto come il trionfo di :sesso. droga e rock’n’roll Roll! Quale generazione è stata più libera? Tutti saranno protetti e assicurati grazie alle modalità automatica di video registrazione. Le clip? Saranno custodite in un archivio gestito dall’ Ministero di grazia e giustizia… Possiamo stare tranquilli!

Quest’attesa però mi sta logorando… non posso tacere, devo gridarlo anche a me stesso: quanto sono fortunato!