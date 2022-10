Finger food, focacce e mini bun a base di castagne: grande successo per la degustazione da Vesux

Grande successo da Vesux per “Metti una castagna a cena”, il primo di una lunga serie di eventi denominati “Degustamix, alla scoperta dei buoni sapori campani”. Il ristorante con sede a Casoria, in provincia di Napoli, è in continua crescita, cercando di offrire sempre nei suoi piatti qualità, innovazione e tradizione

Il filo conduttore della serata - guidata, su tutti, da Giuseppe Malinconico - è stata la castagna. Tanti piatti gustosi e prelibati hanno visto questo frutto di stagione come ingrediente protagonista, sapientemente abbinato dagli chef di Vesux ad altri ingredienti che vi si sposano alla perfezione.

Gli ospiti, in particolare, hanno potuto gustare - per iniziare - quattro portate di finger food (latte di bufala Dop con confetture di marroni; bocconcini di vitello con olive taggiasche e castagne; polpette di mortadella Favola e castagne; cestino di pasta brisè con castagne, indivia belga e primo sale) abbinati ad una Falanghina spumantizzata Luna Nera.

Poi è stata la volta della focaccia condita con: fonduta di pezzata rossa; porcini freschi di stagione; castagne al forno; speck dell’Altoadige croccante; caciocavallo irpino; topping di rosmarino; provola di Vico Equense; olio Evo. In questo caso il vino abbinato era un Greco di Tufo sempre di casa Luna Nera.

Successivamente lo chef ha proposto tre mini bun: con tartare di Black Angus, castagne e vellutata di prugne; con hamburger di Simmenthal, castagne flambate al vino Porto e bufala sferificata; con battuta di cinghiale, purea di castagne e cipolla di Tropea caramellata. Il tutto supportato da un Aglianico Luna Nera. La serata si è conclusa con un classico Mont Blanc accompagnato da un bicchierino di Cherri.