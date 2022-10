Da OWAP la pizza fritta campione del Mondo: “Uniamo tradizione e modernità”

C’è un posto a via Foria dove la pizza fritta è “campione del Mondo”. Parliamo della pizzeria OWAP (acronimo One World, All Pizzas) nata da pochi anni, ma già capace di conquistare tutti. Alla guida del locale il giovane talento Mauro Espedito che dopo tante esperienze – anche all’estero – ha deciso di proporre il suo format all’ombra del Vesuvio.

Espedito si è avvicinato al mondo della pizza quando aveva solo 6 anni, sotto l’attenta guida di papà Carmine. Il suo sogno nel cassetto è portare la sua idea di pizza anche in altri punti di Napoli e non solo. Intanto, la sua pizza fritta è diventata campione del Mondo agli ultimi campionati Mulino Caputo.

La storia di Espedito, della sua OWAP e della sua pizza fritta nel video.