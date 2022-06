Capuano, 33 anni di Scampia, ci racconta come è nata la sua passione per l’arte bianca e come la stessa si è evoluta, sempre alla ricerca di nuove tecniche e sapori, senza mai dimenticare la tradizione. Nell’omonima pizzeria di piazza Vittoria, Capuano è affiancato dall’amato nonno (anche lui si chiama Vincenzo) e dal cugino Carmine.

Da Scampia a campione del mondo della pizza, Capuano: "Andavo in pizzeria per non stare in strada"